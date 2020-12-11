Минчанина будут судить за блокирование движения транспорта и насилие над телеоператором

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района столицы направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего минчанина, который умышленно преградил путь транспорту и применил насилие к телеоператору, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Мужчине вменяют в вину активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и хулиганство. Как сообщает прокуратура, минчанин в октябре во время "групповых действий, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, проигнорировал нормы ПДД и вышел на проезжую часть улицы Немига, где умышленно преградил путь транспортным средствам". В результате было нарушено спокойствие граждан, а также произошел сбой в работе транспорта в центре столицы.

Кроме того, мужчина умышленно применил насилие в отношении телеоператора "Белтелерадиокомпании", ударив его рукой по голове.

Обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-