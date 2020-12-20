Минчанина будут судить за блокировку дороги

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту активного участия в грубом нарушении общественного порядка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Днем 1 ноября текущего года 47-летний минчанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Независимости в Минске. Вместе с неустановленными лицами обвиняемый длительно и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия он принял участие в блокировке путей транспортных коммуникаций путем выхода группы лиц на проезжую часть", - рассказали в СК.

К материалам уголовного дела приобщены видеоматериалы, размещенные в интернете, а также записи камер видеонаблюдения. Допрошены обвиняемый и свидетели. В СК отметили, что в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на сумму более Br10 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) УК.

Минчанину предъявлено обвинение. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Для возмещения ущерба прокуратура направила материалы для предъявления исковых требований.-0-