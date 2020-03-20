Минчанина будут судить за ДТП, в котором погибла его беременная жена

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Минского района уголовное дело в отношении жителя столицы. Он обвиняется в нарушении ПДД, в результате которого умерла его жена и пострадала дочь. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации надзорного ведомства. Авария произошла 7 сентября 2019 года. Водитель ехал за рулем Ford S-Max по трассе М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Вблизи агрогородка Михановичи скорость машины достигла 132 км/ч. Впереди в попутном направлении двигались две фуры, одна из которых начала перестраиваться в соседнюю полосу. Обвиняемый, не справившись с управлением, столкнулся с задней частью одного из автопоездов. В результате ДТП жена обвиняемого, которая была на девятом месяце беременности, получила телесные повреждения и скончалась на месте. Серьезно пострадала и его дочь 2013 года рождения. После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!