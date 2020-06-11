Минчанина будут судить за ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд Партизанского района столицы уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В аварии, которая произошла на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ваупшасова в Минске, пострадала 16-летняя девушка. Она с серьезными травмами была доставлена в больницу и более двух месяцев лечилась.

В момент ДТП обвиняемый ехал со скоростью около 82 км/ч, превысив разрешенную на этом участке дороги в два раза. Было темное время суток. К тому же водитель проигнорировал конкретные дорожные условия и наличие на проезжей части искусственной неровности. С его слов, он не заметил девушку на переходе, а грубое нарушение ПДД объяснил тем, что опаздывал на работу.-0-