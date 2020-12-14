Минчанина будут судить за нападение на пенсионера с ножом

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего минчанина, который обвиняется в особо злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из материалов дела, обвиняемый днем 26 октября с ножом в руке прогуливался по парку вблизи одного из торговых центров. "Он "вошел в образ" и тренировал приемы по перехвату ножа рукой. На прохожих внимания не обращал", - отметили в прокуратуре.

На своем пути минчанин встретил незнакомого ему 79-летнего мужчину, у которого спросил о времени. Поскольку обвиняемому показалось, что тот был негативно к нему настроен, он ударил мужчину в руку ножом, а также повредил его одежду. Затем убежал, однако спустя несколько минут его задержал сотрудник милиции.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Пояснил, что целился в руку потерпевшего, так как ранее в передачах, которые он смотрел на YouTube-каналах, советовали блокировать опасность и бить ножом именно в область рук.

В момент противоправных действий обвиняемый был в трезвом состоянии. Вместе с тем он состоит на учете у врача-нарколога и согласно заключению эксперта нуждается в принудительном лечении от наркомании.

С учетом характера содеянного избранную ранее к обвиняемому меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-