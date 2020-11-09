Минчанина будут судить за насилие над сотрудниками милиции

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего столичного жителя, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры столицы.

По материалам дела, обвиняемый 5 сентября вблизи станции метро "Пушкинская" оказал сопротивление находившимся в форменном обмундировании двум сотрудникам милиции, когда они выполняли обязанности по охране общественного порядка. Молодой человек не менее двух раз распылил содержимое газового (перцового) баллончика в лицо каждому из сотрудников ОВД и ударил по голове одного из них.

Минчанин пояснил, что сотрудники милиции подошли к нему и сообщили о нарушении им законодательства об участии в массовых мероприятиях. Он посчитал, что ничего не нарушил, и вступил в словесную перепалку с одним из правоохранителей. Когда подумал, что его собираются задержать, парень распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника ОВД и направился в подземный пешеходный переход. Позже обвиняемый распылил газ и в отношении второго сотрудника милиции и ударил его кулаком в голову. По его словам, такие действия были вызваны тем, что он неправильно оценил обстановку.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, но был задержан через семь дней.

Заключениями судебно-медицинских экспертиз установлено, что у одного из сотрудников милиции в результате действий обвиняемого образовались химические ожоги слизистой оболочки глаз и кожных покровов лица, у другого правоохранителя были ушибы различных частей тела.

Предварительное следствие по уголовному делу вел Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

Сейчас фигурант заключен под стражу.

В Генпрокуратуре добавили, что ст.364 УК, по которой обвиняется молодой человек, предусмотрено наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 6 лет. Ответственность за такое преступление наступает с 16 лет.-0-