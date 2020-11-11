11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина будут судить за оскорбительный комментарий в адрес сотрудника ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, 32-летний житель столицы 4 августа через мобильный телефон разместил в Telegram-канале комментарий к видеоролику. "В нем обвиняемый с использованием ненормативной лексики высказал крайне негативную оценку работе и личности сотрудника ОВД. Комментарий унижал честь и достоинство сотрудника милиции, который выполнял свои служебные обязанности", - отметили в прокуратуре.

Молодой человек пояснил, что сделал это на эмоциях после просмотра видеозаписи. На ней правоохранитель в форме пытался пресечь противоправные действия участников несанкционированного массового мероприятия. Из иных комментариев к ролику минчанин узнал его фамилию и имя.

Обвиняемый раскаялся, выразил готовность принести извинения. Ранее он привлекался к административной ответственности, сейчас не работает, у него на иждивении малолетняя дочь.

Уголовное дело направлено в суд. Минчанину предъявлено обвинение по ст.369 УК - публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.-0-