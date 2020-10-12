Минчанина будут судить за подстрекательство к даче взяток сотрудникам ГАИ и мошенничество

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении столичного жителя, которому инкриминированы подстрекательства к даче взятки и мошенничество. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Согласно материалам дела, мужчина убедил потерпевших дать взятку сотрудникам территориального подразделения ГАИ якобы для того, чтобы родственников не привлекли к административной ответственности. Такие действия позволили ему мошенническим путем завладеть чужими деньгами.

"Все началось с того, что сотрудники ГАИ в мае остановили автомобиль, в котором ехали нетрезвые сыновья потерпевших. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что находившийся за рулем не имел права управления транспортным средством. Автомобиль ему доверил сидевший на пассажирском месте. В отношении обоих инспекторы составили протоколы об административном правонарушении. Возникшая ситуация предвещала серьезные негативные последствия: для собственника автомобиля (таксист) - потерю работы, а для водителя - уголовную ответственность, поскольку в течение года на него уже налагали взыскание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в службе информации.

Одна из потерпевших решила помочь своему сыну. На работе она познакомилась с обвиняемым, который предложил передать якобы его знакомым из милиции вознаграждение. Женщина согласилась и вскоре отдала обвиняемому в качестве взятки $500. Впоследствии мужчина сообщил, что вопрос улажен. Но если та хочет, чтобы от ответственности освободили и ее племянника, то необходима дополнительная сумма. В итоге потерпевшая после беседы с сестрой приобрела по просьбе вымогателя за Br4 тыс. мобильный телефон определенной марки и модели в одном из салонов связи, оплатив покупку в рассрочку. Обвиняемый также попросил сестер передать ему Br20 на такси.

Получив деньги и телефон, злоумышленник сразу же продал его. Выполнять обещанное он изначально не намеревался. Причиненный мошенническими действиями вред составил Br5,91 тыс.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.5 ст.16 и ч.1 ст.431, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431; ч.2 ст.209 УК. С учетом личности обвиняемого он ранее был заключен под стражу, эту меру прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Октябрьского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

К слову, суд Советского района Минска в июле признал обвиняемого виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.317-1 УК). В качестве наказания ему назначены исправительные работы на один год шесть месяцев с удержанием в доход государства 25% из заработка по основному месту работы и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. На основании ч.1 ст.46-1 УК автомобиль изъят в собственность государства в порядке специальной конфискации имущества. В августе приговор вступил в законную силу.

Органы прокуратуры города Минска обращают внимание граждан на противоправность и недопустимость подобных способов решать вопросы: в итоге это ведет только к значительным материальным потерям.-0-