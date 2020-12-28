Минчанина будут судить за размещение в интернете роликов с призывами к насилию

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска передала в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, которому вменяют умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Как следует из материалов дела, минчанин, рассчитывая привлечь внимание максимально широкой аудитории, разместил в интернете два видеоролика. По заключениям экспертов, в них были высказывания побудительного характера с призывами к насильственным действиям в отношении высших должностных лиц страны, сотрудников правоохранительных органов и судов, депутатов, а также ряда граждан.

Обвиняемый свою вину не признал и отказался комментировать свое отношение к инкриминированным ему деяниям.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.130 УК.-0-