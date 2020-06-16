Минчанина и иностранца задержали за торговлю наркотиками

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Октябрьского РУВД Минска задержали подозреваемых в распространении наркотиков, изъято около 750 г запрещенных веществ. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Преступной деятельностью 30-летний минчанин и живущий в Минске 20-летний иностранец стали заниматься четыре месяца назад. Они устроились курьерами в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Приобретали крупные партии, фасовали на мелкие дозы и продавали через интернет.

Ассортимент был разнообразным: гашиш, метадон, альфа-PVP и пара-метилэфедрон. "Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, закладки производились преимущественно в лесополосе за пределами МКАД", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции задержали мужчин с поличным. В квартире минчанина правоохранители нашли весы, фасовочные пакеты, изоленту и скотч. В арендуемом иностранцем коттедже обнаружили около 490 г белого порошка. Согласно заключению эксперта ГКСЭ, это особо опасный наркотик пара-метилэфедрон.

"В лесных массивах Минского района также выявлены закладки с гашишем общем весом порядка 240 г, около 25 г альфа-PVP и 2 г метадона", - рассказала Ольга Чемоданова.

Со слов задержанных, наркотики предназначались для продажи. Известно, что мужчины официально не работали, к уголовной ответственности ранее не привлекались.

Возбуждено уголовное дело.-0-