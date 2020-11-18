Минчанина и жителя Молодечно привлекут к ответственности за оскорбление правоохранителей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили личности очередных "диванных судей", опубликовавших угрозы и оскорбления в адрес сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Обнародование личных данных, оскорбления, угрозы, клевета в адрес сотрудников милиции - в последнее время интернет пестрит от подобной информации. Люди, активно распространяющие ее или публикующие грубые комментарии, зачастую не задумываются о последствиях. Раскаяние приходит позже. И, как правило, с наступлением административной, а порой и уголовной ответственности", - отметили в МВД.

Подписчик одного из деструктивных Telegram-каналов 20-летний нигде не работающий минчанин разместил в социальной сети скриншот карты с обозначением местожительства начальника Центрального РУВД Минска и сопроводил его оскорбительным сообщением в адрес милиционера. "Впоследствии молодой человек удалил публикацию из своего аккаунта, но было уже поздно. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД установили личность "диванного судьи". Теперь он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения правоохранителю", - рассказали в ведомстве.

Следственными органами будет дана правовая оценка действиям минчанина, который, к слову, уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

"А на днях в Молодечно задержан еще один автор угроз жесткой расправы над милиционерами. 47-летний горожанин признался, что писал сообщения в чате на эмоциях и "под градусом", начитавшись информации в интернете. И также сожалеет об этом. Ранее мужчина уже был оштрафован за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Решения суда он ожидает в изоляторе временного содержания", - добавили в МВД.-0-