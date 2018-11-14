Минчанина обвиняют в мошенничестве с кредитами через мобильное приложение

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным Ленинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Правоохранители выяснили, что 21-летний минчанин в январе текущего года оформил банковскую карту на свое имя, а после через мобильное приложение - заявку на овердрафтный кредит. Он указал ложную информацию о месте работы, сам не был нигде трудоустроен. После одобрения кредита банком деньги перечислили на карту, но мужчина не выполнил принятых на себя обязательств. "Следствие установило и иные факты противоправной деятельности минчанина. Так, мужчина под предлогом получения денежного перевода из-за границы попросил знакомого оформить на себя такую же карту и сообщить ему данные для входа в мобильное приложение. Получив эти данные, он по ранее известной схеме оформил на своего знакомого кредит через приложение и перевел деньги на свою карту. При этом приятелю об этой операции не сказал", - проинформировали в СК.

Таким же способом минчанин получил еще один кредит на имя своей знакомой. Причем в тот же день удалил из ее телефона мобильное приложение банка, чтобы девушка не смогла проверить информацию о состоянии счета. На следующий день, когда та захотела восстановить приложение (для этого нужно предоставить скан паспорта), он похитил паспорт, чтобы скрыть получение кредита на ее имя. Девушка обратилась в правоохранительные органы после того, как ей позвонили из банка с требованием вернуть кредит.

"Он под различными предлогами - на развитие бизнеса, покупку техники и лекарств, ремонт машины - неоднократно брал в долг деньги у знакомых. При этом заранее не намеревался выполнять принятых на себя обязательств. Также в гостях у знакомых неоднократно похищал из карманов деньги. Полученные незаконным путем средства мужчина тратил в игорных заведениях. Всего установлено 22 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более Br16 тыс.", - рассказали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража), ч.2, 3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно), ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники) и ст.378 УК (хищение личных документов). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-