Минчанина обвиняют в убийстве больной матери

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Утром 6 августа в одной из квартир дома по проезду Голодеда в Минске было обнаружено тело 53-летней женщины с многочисленными повреждениями. Правоохранители выяснили, что минчанка жила с 34-летним сыном, милиция задержала его по подозрению в убийстве.

По данным следствия, конфликт между родственниками возник в период с вечера 2 по вечер 5 августа. Мужчина был нетрезв. Он нанес матери многочисленные удары руками, ногами, а также различными предметами.

"Согласно медицинским документам женщина страдала хроническим заболеванием тазобедренных суставов. То есть она не могла оказать сопротивление или иным образом противостоять сыну - находилась в заведомо для него беспомощном состоянии", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность мужчины, результаты экспертиз. Согласно полученным при предварительном расследовании данным мужчина злоупотреблял спиртным и нигде не работал.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-