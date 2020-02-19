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19 февраля 2020, 15:14

Минчанина обвиняют в убийстве сына сожительницы

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 22 ноября в квартире одного из домов на улице Байкальской в Минске медработники констатировали смерть 44-летнего мужчины. Он проживал с 65-летней матерью и ее 60-летним гражданским мужем. На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что нетрезвый мужчина во время конфликта задушил сына своей сожительницы. Он был задержан в тот же день по подозрению в совершении преступления.

"Следователями установлено, что погибший мужчина злоупотреблял спиртным и несколько лет нигде не работал. Во время допроса обвиняемый пояснил, что именно на этой почве между ним и погибшим часто происходили конфликты. В день, когда все произошло, сын сожительницы снова находился в состоянии алкогольного опьянения и просил дать ему денег на покупку спиртного", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Согласно выводам экспертов, мужчина в момент преступления психическим расстройством не страдал, мог сознавать характер и значение своих действий, руководить ими. Во время предварительного расследования он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.139 УК (убийство). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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