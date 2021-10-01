Минчанина приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство коллеги

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении местного 51-летнего жителя, которому инкриминировано убийство с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
В суде установлено, что нетрезвый мужчина на рабочем месте, но не в рабочее время, вечером 12 мая в помещении ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Заводского района Минска" в ходе конфликта не менее 11 раз ударил коллегу ножом и другими предметами в голову и тело. От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся острой кровопотерей, потерпевший скончался.
С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор: 12 лет колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-