Минчанина приговорили к 4 годам колонии за призывы причинить вред нацбезопасности Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, который призывал причинить вред нацбезопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Обвиняемому инкриминировано распространение с использованием интернета материалов, содержащих публичные призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
В суде установлено, что мужчина с 12 августа по 18 ноября 2020 года в деструктивном Telegram-канале опубликовал общедоступные сообщения с призывами к забастовке, массовому увольнению, а также приостановке оказания медицинской помощи.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла приговор: 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-