Минчанина приговорили к 5 годам колонии за причинение тяжкого телесного повреждения сотруднику ОМОНа

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Минска по уголовному делу о причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Рассмотренные судом события произошли с 15.00 до 18.00 18 октября 2020 года. Обвиняемый, находясь вблизи одного из домов по пр.Партизанскому, оказал сопротивление и применил насилие к милиционеру ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Сотрудник милиции в этот момент выполнял служебные обязанности по охране общественного порядка. Вырываясь из захватов и убегая, мужчина "умышленно нанес один удар своим телом в тело потерпевшего, один удар ногой в правую ногу потерпевшего, от чего тот упал на землю", - сообщает пресс-служба суда.

В результате сотрудник милиции получил телесное повреждение, которое, согласно заключению эксперта, определяется как тяжкое по признаку опасности для жизни.

Судом обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.-0-