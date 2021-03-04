Минчанина приговорили к 7 годам колонии за поджог двери чужой квартиры

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор жителю столицы, который поджег дверь в чужой квартире, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый уже неоднократно судим. На этот раз в суде рассматривали уголовное дело, связанное с умышленным повреждением имущества, совершенным общеопасным способом.

Вечером 15 октября 2020 года 44-летний минчанин поджег входную дверь одной из квартир дома, расположенного по улице Д.Сердича. Как установили оперативники ГУБОПиК МВД, мужчина проживал недалеко от этого дома. Его и пострадавшего связывали наркотики. Выяснилось, что потерпевший накануне взял взаймы деньги на покупку дозы, а долг не вернул. Кредитор решил отомстить: купил в магазине жидкость для розжига, облил ею дверь обидчика и поджег. Спасли от пожара соседи, залившие огонь водой. Причиненный ущерб оценили на общую сумму Br50.

Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима. К нему применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании. Лечение он пройдет по месту отбывания наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-