Минчанина приговорили к 7 годам лишения свободы за пьяное ДТП

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчине вменили в вину нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Водитель 26 апреля 2020 года под воздействием лекарственного средства "Сонекс", снижающего внимание, ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter. На улице Горецкого в Минске он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault, пассажир которого получил тяжкие телесные повреждения по признаку длительности расстройства здоровья.

Непосредственно после ДТП концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,62 промилле, этиловый спирт в биологическом материале обвиняемого обнаружен в количестве 2,36 промилле.

Примечательно, что ранее виновник 5 раз судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уклонение от исполнения приговора суда о лишении его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Отбывал наказание в виде лишения свободы. В день этой аварии он не мог управлять машиной, поскольку ранее был лишен такого права судом.

На этот раз суд Фрунзенского района Минска приговорил водителя к 7 годам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Наряду с этим к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. В пользу потерпевшего взыскана материальная компенсация морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-