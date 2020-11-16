Минчанина приговорили к трем годам колонии за хулиганство в Гомельском районе

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Минска, обвиняемого в злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Житель столицы, имея неснятую и непогашенную судимость, обвинялся по ч.ч.1,2 ст.339 УК.

В августе, будучи нетрезв, он беспричинно разбил зеркало автомобиля УАЗ, припаркованного вблизи частного дома в поселке Кореневка Гомельского района. Машина принадлежит филиалу "Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция" государственного предприятия "НПЦ по геологии". В тот же день он топором повредил входную дверь магазина в поселке, разбил стекло крышки багажника автомобиля Skoda, припаркованного рядом.

Приговором суда житель столицы признан виновным в злостном хулиганстве. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим минчанину окончательно назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен возместить потерпевшей стороне Br250 в счет имущественного ущерба и выплатить Br500 компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-