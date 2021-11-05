Минчанина привлекут к ответственности за незаконный оборот наркотиков и участие в митингах

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Задержанием и возбуждением уголовного дела закончилось для 23-летнего минчанина, работающего пекарем на одном из столичных предприятий, посещение матча континентальной хоккейной лиги в комплексе "Минск-Арена". По данным следствия, 14 октября текущего года в ходе проведения личного досмотра болельщиков внимание сотрудников милиции привлек молодой человек, у которого на обложке паспорта размещена незарегистрированная в Республики Беларусь символика. В ходе беседы с сотрудниками он пояснил, что неоднократно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях", - рассказали в УСК.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек был задержан и доставлен в Центральное РУВД Минска. При проведении личного обыска у него обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета массой 0,15 грамма, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотическим средством - гашишем. Со слов задержанного запрещенным веществом его угостил наглядно знакомый парень на одной из вечеринок.

Установлено также, что в августе и сентябре 2020 года парень являлся активным участником действий, грубо нарушающих общественный порядок в центральной части Минска, о чем свидетельствуют обнаруженные в мобильном телефоне фигуранта фотографии. Он был подписан на множество экстремистских Telegram-каналов.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-