Минчанина привлекут к уголовной ответственности за оскорбления в адрес милиционера

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанину придется по закону ответить за оскорбления в адрес милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

По имеющейся информации, 20 ноября 28-летний мужчина, работающий продавцом-консультантом, оставил в деструктивном Telegram-канале комментарий, в котором содержалось оскорбление в адрес сотрудника правоохранительных органов.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Сейчас он сожалеет о содеянном и понимает, что сделал глупость", - рассказали в МВД.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он задержан, водворен в изолятор временного содержания.-0-