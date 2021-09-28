Минчанина привлекут к уголовной ответственности за разглашение личных данных милиционера

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обнародовал личные данные милиционера, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Продолжается работа по выявлению лиц, совершивших посягательства в отношении сотрудников правоохранительных органов. На днях оперативники столичного управления ГУСБ МВД установили и задержали 33-летнего минчанина. В ноябре 2020 года он отправил в чат-бот экстремистского Telegram-канала персональные данные сотрудника Центрального отдела Департамента охраны столицы", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Мужчина работает на руководящей должности в госучреждении.-0-