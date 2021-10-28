Минчанина задержали за оскорбление сотрудника ОМОНа

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска задержан за оскорбления, которые он писал в адрес сотрудника ОМОНа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Управление по Брестской области ГУСБ МВД установило 31-летнего минчанина, который в апреле текущего года разместил в социальной сети оскорбительные сообщения в отношении сотрудника ОМОН УВД Брестского облисполкома.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.
Фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде, мелкое хулиганство, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без права управления, а также за уклонение от явки в военкомат.-0-