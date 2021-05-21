Минчанину дали крупный штраф за оскорбление милиционера

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанину дали штраф в 30 БВ за оскорбление милиционера. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В минувшую субботу в столичном микрорайоне Шабаны милиционер задержал 28-летнего мужчину. Тот был нетрезв и вел себя вызывающе в общественном месте, поэтому "заработал" административный протокол", - отметила Ольга Чемоданова.

На следующий день правонарушитель решил оскорбить участкового. По персональным данным, взятым из копии протокола, нашел публикацию о правоохранителе в экстремистском чате, сделал ее скриншот и с негативными словами отправил майору в социальной сети.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили автора и составили протокол за оскорбление. Суд Заводского района признал минчанина виновным и оштрафовал на 30 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-