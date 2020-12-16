16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанину вынесли приговор за насилие в отношении милиционера, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 18 сентября по улице Таежной в поселке Городище Минского района. В милицию поступило сообщение, что вблизи переезда собралась толпа людей, которая очень шумно себя ведет. Для разбирательства были направлены сотрудники Боровлянского отдела милиции Минского РУВД.

"Прибыв по указанному адресу, милиционеры застали агрессивно настроенную толпу - около 50 человек с БЧБ-символикой. Протестующие скандировали политические лозунги и призывы, использовали ненормативную лексику и непристойные жесты. Правоохранители неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий со стороны собравшихся. Митингующие вместо того, чтобы мирно решить вопрос, стали в сцепку и начали окружать сотрудников милиции, чувствуя явное превосходство в количестве. В итоге 29-летний минчанин ударил кулаком милиционера", - рассказали в ведомстве. В тот день мужчину задержали.-0-