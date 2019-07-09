Минчанка через подставные фирмы похитила у организации более Br96 тыс.

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка похитила более Br96 тыс. у ремонтно-строительной организации, в которой она работала ведущим инженером. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Минска. Она обвиняется по ч.1 ст.14, ч.4 ст.210 (покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) УК.

По данным следствия, ведущий инженер ремонтно-строительной организации вступила в преступный сговор с несколькими руководителями частных предприятий. При их пособничестве оформляла заведомо подложные документы о приобретении товаров.

"За якобы поставленные стройматериалы с расчетного счета предприятия деньги переводились в адрес лжефирм. После их обналичивали и делили между участниками преступного сговора, - рассказала Татьяна Белоног. - Таким способом женщина с ноября 2014-го по сентябрь 2017 года завладела деньгами организации на сумму свыше Br96 тыс. и еще намеревалась похитить более Br44 тыс. Однако противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов".

Проведены осмотры, обыски, допрошены работники и должностные лица, изучена документация финансово-хозяйственной деятельности, получены заключения криминалистических экспертиз. "Принятые следователями меры обеспечили возмещение причиненного предприятию ущерба в полном объеме. Подследственная дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде", - проинформировала представитель УСК.

Следователи внесли представление руководству предприятия об устранении нарушений. Материалы в отношении руководителей частных фирм выделены в отдельное производство.-0-