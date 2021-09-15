15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка и брестчанин находились в общественном месте в наркотическом опьянении, они задержаны. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Недавно в интернете появился видеоролик, в котором неизвестные мужчина и женщина, предположительно, находились в состоянии наркотического опьянения. Пара вела себя странно. Данное видео заинтересовало правоохранителей. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД столицы оперативно обследовали территорию района и обнаружили героев видео на детской площадке в микрорайоне Дражня. Ими оказались 38-летняя минчанка и 40-летний житель Брестской области", - рассказали в ГУВД.

Задержанные были отправлены на медицинское освидетельствование, которое показало, что оба находились под воздействием особо опасного наркотического вещества метадон. Как пояснили они сами, накануне они употребили метадон и клоназепам.

Известно, что минчанка ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, а брестчанин - за незаконный оборот наркотиков.

В отношении задержанных начат административный процесс по статье 19.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП. Правоохранителями проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности данных лиц к распространению психотропов.

Милиция напоминает, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусматриваются наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет.-0-