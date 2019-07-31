Минчанка инсценировала кражу личных вещей ради страховки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка заявила в милицию о хищении личных вещей, чтобы получить выплату по страховке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Перед отпуском 47-летняя женщина застраховала свое имущество. Вернувшись домой, решила инсценировать хищение дорогих вещей. Обратилась на линию 102 и сообщила, что у нее похитили чемодан с вещами и драгоценностями на общую сумму 4,5 тыс. евро. Женщина сообщила, что после возвращения из отпуска на остановке к ней подошла незнакомка, которая интересовалась, как пройти к церкви. После этого чемоданы якобы и украли.
В действительности женщина спрятала чемоданы у себя в квартире и обратилась в милицию, чтобы в последующем получить выплату по страховке, так как содержимое было застраховано. Сыщики Московского РУВД Минска нашли "пропавшие вещи" у нее дома.
Действия женщины могут быть квалифицированы как заведомо ложный донос.-0-
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