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Минчанка инсценировала кражу личных вещей ради страховки

Происшествия 31.07.2019 | 15:10
Фото Pixabay
Фото Pixabay

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка заявила в милицию о хищении личных вещей, чтобы получить выплату по страховке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Перед отпуском 47-летняя женщина застраховала свое имущество. Вернувшись домой, решила инсценировать хищение дорогих вещей. Обратилась на линию 102 и сообщила, что у нее похитили чемодан с вещами и драгоценностями на общую сумму 4,5 тыс. евро. Женщина сообщила, что после возвращения из отпуска на остановке к ней подошла незнакомка, которая интересовалась, как пройти к церкви. После этого чемоданы якобы и украли.

В действительности женщина спрятала чемоданы у себя в квартире и обратилась в милицию, чтобы в последующем получить выплату по страховке, так как содержимое было застраховано. Сыщики Московского РУВД Минска нашли "пропавшие вещи" у нее дома.

Действия женщины могут быть квалифицированы как заведомо ложный донос.-0-

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Теги
МВД, Минск, страхование, хищение
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