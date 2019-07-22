Минчанка набрала в долг более $250 тыс. и не вернула

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка за несколько лет взяла в долг более $250 тыс. и не вернула, женщину задержала милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в Первомайском РУВД Минска.

Злоумышленница на протяжении 4 лет брала взаймы у своих друзей, однокурсников, бывших коллег, родственников, а также у коммерческих предприятий крупные суммы под предлогом развития бизнеса. Бизнес действительно существовал, требовал вложений и не приносил должной прибыли - женщина занималась продажей текстильной продукции и одежды. Однако займы чаще всего шли не на развитие дела, а на личные нужды - покупку автомобилей, отдых за границей.

"Фигурантка брала займы на разные суммы - от $1 тыс. до $60 тыс. При этом оформлялись расписки и договоры, согласно которым она была обязана вернуть деньги в полном объеме в оговоренные сроки. Дополнительно злоумышленница обещала выплачивать 4-5% от суммы займа. Встречались случаи, когда она брала деньги в долг по устной договоренности", - рассказали в милиции. Уже установлено более 20 потерпевших от мошеннических действий женщины, она взяла в долг более $250 тыс.

Иногда женщина частично возвращала долги, но для этого занимала деньги у нового кредитора. "Среди тех, кому она задолжала, не только физические лица, но и юридические. Злоумышленница неоднократно договаривалась о поставках товара, обещала оплатить его по факту доставки, а потом просто не выходила на связь. Не хотела женщина поддерживать отношения и со знакомыми, которые давали ей деньги в долг. Уже с мая 2017 года от кредиторов начали поступать заявления в милицию. А в начале 2018 года бизнес злоумышленницы и вовсе перестал существовать, однако брать деньги в долг для его развития она продолжала", - отметили в РУВД.

Все материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантки.-0-