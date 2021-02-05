Минчанка напала на врача, приревновав к своему парню

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства нападения на врачей районной поликлиники столицы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, утром 28 декабря 2020 года 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Зайдя в кабинет к заведующей одним из отделений, минчанка беспричинно ударила ее и хватала за волосы. Услышав крики, ожидающие приема пациенты пресекли противоправные действия обвиняемой, после чего та скрылась с места происшествия. Спустя пару дней девушка вновь вернулась в поликлинику. В коридоре она встретила заведующую уже другим отделением учреждения и нанесла ей удары по различным частям тела и стала хватать за волосы. На помощь врачу, как и в предыдущем случае, пришли пациенты поликлиники", - рассказали в СК.

Как удалось установить правоохранителям, некоторое время обвиняемая состояла в отношениях с молодым человеком, который незадолго до случившегося решил их прекратить. Она неоднократно приходила к нему на работу, повреждала принадлежащий ему автомобиль, совершала иные противоправные действия. Узнав, что у бывшего молодого человека появилась новая возлюбленная, обвиняемая отыскала ее данные, а также место работы - заведующая в районной поликлинике, и отправилась к ней.

Минчанке предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В виду ее нестабильного психического состояния следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Стоит отметить, что девушка своими противоправными действиями повлекла срыв в нормальной деятельности учреждения здравоохранения.

Обвиняемая нигде не работает, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана в ходе следствия.

Расследование продолжается. "У следствия имеются основания полагать, что эпизодов противоправной деятельности минчанки может быть больше. Если вы пострадали от ее действий или владеете информацией об иных эпизодах противоправной деятельности, обращайтесь по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11", - добавили в ведомстве.-0-