Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обнаружила на территории частного домовладения радиоактивный предмет. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 11.13 на номер 101 поступило сообщение о подозрительном предмете на территории частного домовладения по 4-му Радиаторному переулку. "Выяснилось, что при проведении земляных работ хозяйкой дома 1963 года рождения на его территории был обнаружен пластиковый круглый предмет, на котором нанесен знак "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение" Н-058", - рассказали в ведомстве.

По прибытии к месту вызова работниками химической и радиационной защиты ПАСО было ограждено место происшествия и проведены замеры радиационного фона по альфа-, бета- и гамма-излучению непосредственно у предмета. Превышения нормы по радиационному фону не зафиксировано.

В результате вскрытия пластикового предмета были обнаружены две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета, по результатам проведенных замеров: на поверхности пластины серебристого цвета обнаружено бета-излучение. На расстоянии 10 см радиационный фон соответствует естественному. На поверхности пластины медного цвета обнаружено альфа-излучение. На расстоянии 10 см радиационный фон соответствует естественному", - добавили в МЧС.

Пластиковая коробка с металлическими пластинами была изъята работниками ПАСО и передана УП "Экорес" для доставки в ГНУ "ОИЭЯИ-Сосны".-0-