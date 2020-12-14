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14 декабря 2020, 18:13

Минчанка обещала за взятку решить вопрос с экзаменом в ГАИ, но присвоила деньги

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обещала за взятку решить вопрос со сдачей экзамена в ГАИ, но присвоила деньги, сообщили БЕЛТА в МВД.

Преступление выявили сотрудники ОБЭП в Смолевичах. Участники инцидента - две девушки: 23-летняя местная жительница и 32-летняя минчанка. Летом они начали общаться через общего знакомого.

"Выяснилось, что младшая учится в автошколе, в которой когда-то занималась старшая. Первая боялась не сдать экзамены и остаться без прав, вторая этим воспользовалась в своих интересах. Бравируя знакомствами с преподавателями и связями в ГАИ, женщина предложила курсантке помощь в успешной сдаче зачета. Правда, с ее слов, для экзаменаторов требовалась взятка. Сначала вознаграждение составляло несколько сотен рублей, но в итоге у клиентки минчанка выманила больше Br3 тыс. Она никому так и не передала полученные деньги, потратив их на себя", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки. Подозреваемую проверят также на причастность к мошенничеству.

Фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за кражи, грабеж и мошенничество.-0-

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