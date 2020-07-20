Минчанка обманом присвоила более Br500 тыс.

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ее объявляли в розыск и нашли России. Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 45-летняя минчанка с апреля 2017 по январь 2019 года обманом завладела деньгами девяти человек. Общая сумма присвоенного - более Br500 тыс. Женщина просила дать ей в долг для строительства квартиры. Рассказывала, что долго стояла в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и как раз сейчас ей предложили построить сразу две однокомнатные квартиры.

В апреле 2017 года у знакомого под таким предлогом минчанка взяла в долг $50 тыс. Пообещала в качестве возврата долга одну из квартир. Мужчина отказался от недвижимости и попросил вернуть деньги. Минчанка заверила его, что продаст для этого квартиру.

После этого она долго договаривалась о переносе даты возврата долга. "Обосновывала тем, что сроки сдачи дома постоянно переносятся, подрядчик не отдает документы для регистрации квартиры в собственность. В декабре 2018 года она вновь обратилась к мужчине с просьбой дать в долг деньги якобы для строительных работ в одной из квартир для скорейшей ее продажи и возврата долга. В этот раз он передал более $20 тыс.", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Всем потерпевшим, как и этому мужчине, минчанка обещала вернуть деньги в конце января 2019 года. Именно тогда она перестала выходить на связь.

Обманутые люди обратились с заявлениями в милицию. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и о безвестном исчезновении.

Следователи объявили минчанку в межгосударственный розыск. Осенью 2019 года ее задержали в России и передали белорусской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

"Следователи провели допросы и очные ставки между обвиняемой и потерпевшими. Согласно материалам уголовного дела, женщина работала риэлтором в одном из агентств недвижимости. Большинство потерпевших по уголовному делу были ее коллегами или бывшими клиентами, с которыми после оказания услуг она продолжала общение", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Она находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-