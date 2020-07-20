Минчанка обманом присвоила более Br500 тыс.

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 июля 2020
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:49 Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020 Общество
12:24 Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности Общество
12:19 Назначены послы в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан Президент
12:13 В Кыргызстане отмечают снижение случаев COVID-19 и пневмонии В мире
12:10 Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси Политика
12:10 В Беларуси на этой неделе похолодает Общество
12:09 Лагерь для трудных подростков открыли в 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде Регионы
12:08 Фестиваль мифологии "Шлях Цмока" перенесли на следующий год Культура
12:01 Памятник архитектуры в Пинске выставлен на электронные торги Регионы
12:00 Пригородные автобусы в Колодищи станут городскими с 1 августа Регионы
11:55 Бармен санатория под Гродно похищала деньги из кассы Происшествия
11:55 Восемь столичных предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля Регионы
11:53 Минчанка обманом присвоила более Br500 тыс. Происшествия
11:53 Лукашенко: банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации Президент
11:52 Лукашенко: каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлек и на каких условиях Президент
11:49 Лукашенко: банковская система должна служить белорусскому народу Президент
11:46 Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка Президент
11:46 Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег Президент
11:45 Ученые БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей Общество
11:44 "Белавиа" выполнит разовый рейс в Ташкент Общество
11:43 Лукашенко: банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности Президент
11:41 Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами Президент
11:40 Почти 100 оленей выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов Регионы
11:31 Фестиваль сельского бизнеса пройдет 25 июля в Минском районе Регионы
11:27 За сутки в России выявлено 5940 новых случаев COVID-19 В мире
11:24 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля Общество
11:21 Около 6 тыс. ребят приняли участие в игре "Пароль октябренок. Хотим все знать" Общество
11:14 Трактор сгорел в поле Буда-Кошелевского района Происшествия
11:04 Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов Общество
11:00 В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены? Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
20 июля 2020, 11:53

Минчанка обманом присвоила более Br500 тыс.

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ее объявляли в розыск и нашли России. Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 45-летняя минчанка с апреля 2017 по январь 2019 года обманом завладела деньгами девяти человек. Общая сумма присвоенного - более Br500 тыс. Женщина просила дать ей в долг для строительства квартиры. Рассказывала, что долго стояла в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и как раз сейчас ей предложили построить сразу две однокомнатные квартиры.

В апреле 2017 года у знакомого под таким предлогом минчанка взяла в долг $50 тыс. Пообещала в качестве возврата долга одну из квартир. Мужчина отказался от недвижимости и попросил вернуть деньги. Минчанка заверила его, что продаст для этого квартиру.

После этого она долго договаривалась о переносе даты возврата долга. "Обосновывала тем, что сроки сдачи дома постоянно переносятся, подрядчик не отдает документы для регистрации квартиры в собственность. В декабре 2018 года она вновь обратилась к мужчине с просьбой дать в долг деньги якобы для строительных работ в одной из квартир для скорейшей ее продажи и возврата долга. В этот раз он передал более $20 тыс.", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Всем потерпевшим, как и этому мужчине, минчанка обещала вернуть деньги в конце января 2019 года. Именно тогда она перестала выходить на связь.

Обманутые люди обратились с заявлениями в милицию. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и о безвестном исчезновении.

Следователи объявили минчанку в межгосударственный розыск. Осенью 2019 года ее задержали в России и передали белорусской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

"Следователи провели допросы и очные ставки между обвиняемой и потерпевшими. Согласно материалам уголовного дела, женщина работала риэлтором в одном из агентств недвижимости. Большинство потерпевших по уголовному делу были ее коллегами или бывшими клиентами, с которыми после оказания услуг она продолжала общение", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Она находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск мошенничество Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Бармен санатория под Гродно похищала деньги из кассы
Фото Гомельского областного управления МЧС Трактор сгорел в поле Буда-Кошелевского района
Фото Гродненского областного управления МЧС В Новогрудском районе в поле загорелся грузовик
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске кроссовер влетел в четыре авто и перевернулся
Фото из архива Двое молодых мужчин утонули в Брестской области в выходные
Фото Гомельского областного управления МЧС Торговые ряды горели в Гомеле
Главное
Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами
Назначены послы в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены?
Топ-новости
Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно
Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка
"Лира" у белоруса, Лолита и Газманов раскачали публику - в Витебске завершился "Славянский базар"
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси
Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса
Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов
Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020
Восемь столичных предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля
Ученые БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Мясникович: участники Евразийского межправсовета нашли решения по спорным вопросам
"Белавиа" выполнит разовый рейс в Ташкент
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.