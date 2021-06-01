1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка оформила кредит на Br5 тыс. и перевела деньги мошенникам, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанке посредством интернет-мессенджера позвонила женщина, которая представилась работником банка. Под предлогом погашения кредитного договора, который якобы был оформлен на имя потерпевшей, мошенница уговорила взять еще один кредит для погашения старого и перевести денежные средства в размере Br5 тыс. при помощи инфокиоска. Мошенница консультировала потерпевшую, просила сообщать о кодах, которые приходили ей в СМС-сообщениях. Потерпевшая общалась с мошенниками на протяжении нескольких дней. Заподозрила женщина, что стала жертвой мошенников, когда ей повторно позвонили и сообщили, что на нее оформлено уже четыре кредита", - рассказали в ГУВД.

Сумма ущерба составила Br5 тыс. По данному факту проводится проверка, лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, ни под каким предлогом никому не передавайте, не сообщайте и нигде не размещайте платежные реквизиты и иную персональную информацию. Часто встречаются также способы завладения банковскими реквизитами через соцсети. Используйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторную авторизацию, СМС-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств), а также сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, системам интернет-банкинга, социальным сетям. Не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое, не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-сайты сомнительного содержания", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители рекомендуют при посещении интернет-ресурсов обращать внимание на веб-адрес. "Не соглашайтесь на установку предложенных неизвестными сайтами программ, не устанавливайте программы, загруженные из неизвестных источников, не используйте неизвестные мобильные приложения, в которых требуется ввод платежных реквизитов, учетных данных аккаунтов электронной почты, интернет-банкинга, социальных сетей. Ни в коем случае не передавайте банковскую платежную карточку посторонним лицам и не сообщайте ее реквизиты", - обратили внимание в ГУВД.-0-