Минчанка оформляла на коллег микрозаймы с их телефонов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана минчанка, которая оформила на своих коллег услуги микрозайма у одного из операторов мобильной сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД Минска обратилась сотрудница одной из столичных организаций. Она сообщила о крупных задолженностях, которые образовались у нее, а также ее знакомых по работе на счетах мобильных телефонов. Причастной к этому, по словам женщины, могла быть их коллега, которая не раз просила телефоны, чтобы позвонить.

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили: к появлению задолженности действительно причастна 22-летняя минчанка, которая работала с заявительницей.

Выяснилось, что в течение трех месяцев она брала мобильные своих коллег и через интернет активировала услугу микрозайма (овердрафт) на Br100, а затем переводила деньги на свой банковский счет. Чтобы скрыть это, девушка выплачивала часть задолженностей, взяв микрозайм на телефон уже другого коллеги.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК.-0-