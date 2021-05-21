Минчанка оскорбила милиционера из Светлогорска в соцсети

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Минчанка оскорбила светлогорского милиционера в соцсети, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Фотография и комментарий оскорбительного содержания в адрес сотрудника милиции из Светлогорска были опубликованы в социальной сети "Одноклассники" в августе 2020 года.

Оперативники гомельского управления ГУСБ МВД установили автора этой подписи. Им оказалась 30-летняя жительница столицы. "Женщина созналась в содеянном. Она пояснила, что прочла деструктивные комментарии и сама решила также оставить под фото оскорбительную запись. Сейчас раскаивается и приносит извинения сотруднику милиции", - рассказали в УВД.

Правоохранители продолжают устанавливать лиц, распространяющих персональные данные сотрудников милиции в сети, а также оскорбления в их адрес.-0-