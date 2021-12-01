Минчанка оскорбила сотрудниц милиции и применила насилие в отношении одной из них

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка оскорбила сотрудниц милиции, после чего применила насилие в отношении одной из них. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В минувшую субботу сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД проверяли ранее судимых лиц, состоящих на профилактическом учете. По месту жительства одного из подучетных дверь открыла его 51-летняя мать. Женщина, которая по внешним признакам находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, вела себя агрессивно. Минчанка оскорбила инспекторов, а после замечания в ее адрес напала на сотрудницу и схватила ее за шею руками", - рассказали в ГУВД.

Минчанку задержали и доставили в районное управление. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Известно, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.

Следственный комитет возбудил в отношении минчанки уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На задержанную также составлены административные протоколы по ст.ст.24.3 и 24.4 КоАП за неповиновение и оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.-0-