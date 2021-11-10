Минчанка оскорбила в интернете военнослужащего из Бобруйска: возбуждено уголовное дело

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минчанка в интернете оскорбила военнослужащего из Бобруйска. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники могилевского областного управления ГУСБ МВД вычислили очередного комментатора в сети: в декабре прошлого года 36-летняя минчанка в своем посте оскорбила военнослужащего внутренних войск из Бобруйска", - рассказали правоохранители.

Женщина пояснила, что была подписана на деструктивные интернет-ресурсы и поддалась их влиянию. В одном из пабликов и был размещен негативный пост.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-