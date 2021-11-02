2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка оставила реквизиты карты на фейковом сайте и лишилась почти Br3,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"20-летняя минчанка продавала на торговой площадке парогенератор. Девушка согласилась на пересылку товара через онлайн-сервис, который оказался подделкой. Она внесла данные своей карты и лишилась почти Br3,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.
Возбуждено уголовное дело.
Милиция напоминает, что для хищения денег преступники могут использовать поддельные страницы, которые полностью или частично копируют оформление официального сайта сервиса оплаты или доставки. "Чтобы не стать жертвой киберворов, не переходите по ссылкам, которые незнакомцы отправляют через сторонние мессенджеры. Введите название интересующего вас сервиса в поисковике и внимательно рассмотрите оформление настоящего сайта, изучите принцип его работы, прочтите правила пользования", - добавили правоохранители.-0-