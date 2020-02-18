Минчанка перевела интернет-мошенникам более Br19 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 февраля 2020
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:48 Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане В мире
16:41 От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве Регионы
16:35 Рейсы авиакомпании Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля Общество
16:35 Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии Спорт
16:31 ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе Происшествия
16:17 "Чиж &Co" возвращаются в Минск Общество
16:11 В Афганистане беспилотник открыл огонь по мирным жителям В мире
16:10 Первые билеты на "Славянский базар" поступят в продажу 21 февраля Культура
16:01 Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны Общество
15:59 Караев: наркопреступлений стало меньше, но количество изъятых веществ выросло Общество
15:50 В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси Происшествия
15:47 Полевые жаворонки и кулики прилетели в Беларусь Общество
15:42 Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ Общество
15:39 Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам Общество
15:35 "Витязь" в 2019 году нарастил экспорт продукции более чем в 3,5 раза Экономика
15:24 Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля Регионы
15:20 Минчанка перевела интернет-мошенникам более Br19 тыс. Происшествия
15:16 В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест Регионы
15:10 Центр сейсморазведочных работ создали в "Белоруснефти" Регионы
15:04 В Минске регистрируются единичные случаи гриппа Регионы
14:56 Александра Саснович проиграла Кристине Младенович в 1/16 финала турнира в Дубае Спорт
14:49 Участие в турнире серии "Большого шлема" в Дюссельдорфе примут 7 белорусских дзюдоистов Спорт
14:44 В Могилеве мужчину осудили на 15 лет за тяжкое преступление 2001 года Происшествия
14:35 На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников Общество
14:29 Открытое судебное заседание по делу об уклонении от армии провели в Гомеле Происшествия
14:27 Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович Общество
14:26 Минские таможенники обнаружили в контейнере из Уссурийска оружие и боеприпасы без документов Происшествия
14:25 Спортсмены показывают высокие результаты благодаря выстроенной поддержке государства - Ковальчук Спорт
14:17 ПРООН помогает усилить уникальные особенности регионального развития в Беларуси - Соловьева Общество
14:09 В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м отапливаемого электричеством жилья Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
18 февраля 2020, 15:20

Минчанка перевела интернет-мошенникам более Br19 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.209 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 58-летняя минчанка. Она пояснила, что в ноябре прошлого года ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера с кодом иностранного государства. Мужчина представился трейдером и предложил принять участие в биржевой брокерской деятельности. В разговоре неизвестный использовал малопонятные для обывателя термины, убеждал женщину, что она сможет приумножить свой капитал в кратчайшие сроки, а финансовые операции, в которые вложит деньги, будут только успешными. Он объяснил женщине, что за нее все будут делать профессионалы, а она, не прилагая усилий, будет получать большой доход.

Потерпевшая согласилась и по настоянию брокера установила на свой мобильный телефон программу, которая обеспечивает удаленный доступ к гаджету в режиме реального времени с любого другого устройства. Через браузер женщина создала электронный кошелек и пополнила его на $150. После этого логины и пароли от кошелька и установленной программы передала брокеру.

Получив доступ к телефону, неизвестный зарегистрировал минчанку на сайте Uniqmarket.com, где предлагается поучаствовать в торговле биткоинами, перечислив деньги на виртуальный счет организации. Женщина регулярно пополняла счета, которые ей предоставляли сотрудники платформы, в том числе оплачивала якобы страховку хранящихся на виртуальном счете денежных средств. С потерпевшей постоянно связывались представители сайта и говорили, что прибыль растет, убеждали ее еще пополнить счет. При этом они всегда использовали телефонную связь, чтобы еще больше усыпить бдительность и войти в доверие.

Спустя некоторое время женщина решила обналичить денежные средства, но после этого сотрудники платформы перестали выходить на связь. Таким образом, с ноября по декабрь 2019 года потерпевшая перечислила неустановленному лицу более Br19 тыс., в том числе взяв три кредита. Как стало известно, деньги были израсходованы на приобретение биткоинов. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобных случаях. Через сайт PTBanc.com неизвестным с ноября 2018-го по июль 2019 года удалось завладеть более $82 тыс., принадлежавших 49-летней жительнице Минского района. 58-летний минчанин зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom и перечислил на виртуальный счет организации более $20 тыс. Когда мужчина решил обналичить деньги, его заблокировали.

Следователи в очередной раз напоминают: количество подобных преступлений растет. В связи с этим не рекомендуется доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять деньги на подобный интернет-ресурс, необходимо проверить отзывы о брокере от уже существующих клиентов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск мошенничество Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе
Фото УВД Гомельского облисполкома В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
Фото из архива В Могилеве мужчину осудили на 15 лет за тяжкое преступление 2001 года
Фото из архива Открытое судебное заседание по делу об уклонении от армии провели в Гомеле
Фото Минской региональной таможни Минские таможенники обнаружили в контейнере из Уссурийска оружие и боеприпасы без документов
Фото из Telegram-канала СК На ферме в Кореличском районе погиб работник
Главное
Игорь Сечин и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Лукашенко 19-20 февраля посетит с официальным визитом Египет
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Технологии будущего: в Гродно прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі"
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ
Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович
Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму
Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля
На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.