Минчанка перевела интернет-мошенникам более Br19 тыс.

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.209 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 58-летняя минчанка. Она пояснила, что в ноябре прошлого года ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера с кодом иностранного государства. Мужчина представился трейдером и предложил принять участие в биржевой брокерской деятельности. В разговоре неизвестный использовал малопонятные для обывателя термины, убеждал женщину, что она сможет приумножить свой капитал в кратчайшие сроки, а финансовые операции, в которые вложит деньги, будут только успешными. Он объяснил женщине, что за нее все будут делать профессионалы, а она, не прилагая усилий, будет получать большой доход.

Потерпевшая согласилась и по настоянию брокера установила на свой мобильный телефон программу, которая обеспечивает удаленный доступ к гаджету в режиме реального времени с любого другого устройства. Через браузер женщина создала электронный кошелек и пополнила его на $150. После этого логины и пароли от кошелька и установленной программы передала брокеру.

Получив доступ к телефону, неизвестный зарегистрировал минчанку на сайте Uniqmarket.com, где предлагается поучаствовать в торговле биткоинами, перечислив деньги на виртуальный счет организации. Женщина регулярно пополняла счета, которые ей предоставляли сотрудники платформы, в том числе оплачивала якобы страховку хранящихся на виртуальном счете денежных средств. С потерпевшей постоянно связывались представители сайта и говорили, что прибыль растет, убеждали ее еще пополнить счет. При этом они всегда использовали телефонную связь, чтобы еще больше усыпить бдительность и войти в доверие.

Спустя некоторое время женщина решила обналичить денежные средства, но после этого сотрудники платформы перестали выходить на связь. Таким образом, с ноября по декабрь 2019 года потерпевшая перечислила неустановленному лицу более Br19 тыс., в том числе взяв три кредита. Как стало известно, деньги были израсходованы на приобретение биткоинов. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобных случаях. Через сайт PTBanc.com неизвестным с ноября 2018-го по июль 2019 года удалось завладеть более $82 тыс., принадлежавших 49-летней жительнице Минского района. 58-летний минчанин зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom и перечислил на виртуальный счет организации более $20 тыс. Когда мужчина решил обналичить деньги, его заблокировали.

Следователи в очередной раз напоминают: количество подобных преступлений растет. В связи с этим не рекомендуется доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять деньги на подобный интернет-ресурс, необходимо проверить отзывы о брокере от уже существующих клиентов.-0-