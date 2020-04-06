6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка перевела крупную сумму за наушники, но товара так и не дождалась. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

На одной из торговых онлайн-площадок жительница столицы нашла выгодное предложение - новая гарнитура AirPods продавалась всего за Br400. О готовности совершить сделку девушка сообщила продавцу. Тот пояснил, что работает по полной предоплате. Всю сумму покупательница перевела на банковскую карту и договорилась, что наушники привезут в Минск маршруткой из Гродно. Покупку девушка так и не увидела.

Минчанка обратилась в милицию Гродно. Оперативники выяснили, что в тот же вечер после оплаты товара продавец вместе с подельником сняли и потратили все средства. Действия криминального дуэта попали на камеру видеонаблюдения банкомата. Позже выяснилось, что аферу провернули двое жителей Гродно. Чтобы отвести от себя подозрения, подельники сообщили покупательнице номер чужой банковской карты.

Мужчины нигде не работают и ранее к ответственности не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за мошенничество.-0-