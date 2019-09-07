Минчанка под предлогом помощи в продвижении очереди на квартиру присвоила $50 тыс.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка под предлогом помощи в продвижении очереди на квартиру выманила у людей $50 тыс., сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

"Злоумышленница на протяжении двух лет получала от граждан деньги. Они предназначались для благоприятного решения вопросов с должностным лицам госорганов по продвижению очереди на строительство квартир. Однако полученные средства она никому не передавала, а использовала сама, - рассказали в милиции. - Известно, что от действий злоумышленницы пострадали восемь человек. Общая сумма ущерба составила более $50 тыс. Также имеются основания полагать, что от действий злоумышленницы могли пострадать и другие граждане".

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска задержали 35-летнюю минчанку.

Пострадавшие от ее действий могут обратиться в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 767-57-86, 8 (033) 357-39-55, 102.-0-