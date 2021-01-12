Минчанка подделывала рецепты на лекарства с психотропами

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали 30-летнюю минчанку, которая подделывала рецепты на приобретение лекарств с психотропами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители задержали гражданку в момент заполнения очередного поддельного бланка. Женщина пояснила, что ксерокопировала на принтере взятые когда-то у врача бланки. После этого вписывала данные рецепта на нужное лекарство и покупала его с целью инъекционного потребления. Оперативники изъяли около 10 поддельных рецептов.
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям женщины дана правовая оценка.-0-