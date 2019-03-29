Минчанка подозревается в мошенничестве на продаже квартир, ущерб превысил Br170 тыс.

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК вскрыли мошенническую схему, связанную с продажей вторичного жилья в столице. Ее реализовывала 37-летняя минчанка. Потерпевшими на данный момент признаны шесть человек, суммарный причиненный ущерб – более Br170 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Женщина задержана 27 марта. Фрунзенский РОСК Минска возбудил уголовное дело по ч.4. ст.209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ГУВД. В МВД рассказали, что минчанка подыскивала желающих улучшить жилищные условия. "К примеру, представляясь риелтором, сообщала, что занимается подготовкой к реализации квартир. Главная особенность – весьма привлекательная стоимость, значительно ниже той, которая существует на столичном рынке вторичного жилья. В частности, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала за $23-26 тыс. В менее престижном по логистике районе цена на отдельную квартиру называлась еще ниже - порядка $12 тыс.", - пояснили в милицейском ведомстве.

Потенциальным покупателям женщина объясняла, что собственники недвижимости - лица асоциального поведения, злоупотребляющие наркотиками либо спиртным, в связи с чем накопилась существенная коммунальная задолженность. Квартиры распродаются государством, в том числе чтобы покрыть долги, а также приобрести прежним хозяевам жилье в сельской местности, поэтому-то необходим авансовый платеж, раскрыли суть мошеннической схемы в МВД. Для убедительности женщина показывала покупателям жилье знакомых, у которых брала ключи за небольшое вознаграждение.

Примечательно, что сами предлагаемые квартиры относятся к жилому фонду, ограниченному по разным причинам к свободному гражданскому обороту. Другими словами, это жилье фактически не могло быть предметом сделок. Не зная этого, потенциальные покупатели с учетом привлекательности цены и якобы эксклюзивности предложения соглашались со всеми условиями и передавали деньги. "Известно, что фигурантка является супругой так называемого криминального авторитета, который пропагандирует в определенном кругу лиц криминальную субкультуру. Женщина также культивировала эти неформальные принципы и использовала их в решении возникающих спорных вопросов, в том числе со своими жертвами", - добавили в МВД.-0-