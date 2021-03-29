Минчанка подозревается в присвоении более Br2,5 тыс. из кассы мясного магазина

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая работница мясного магазина подозревается в присвоении денег из кассы, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В правоохранительные органы обратилась 46-летняя жительница столицы с жалобой на неправомерные действия руководства одного из мясоперерабатывающих предприятий Молодечненского района. По словам женщины, ей не полностью выплатили зарплату при увольнении. Однако стало известно, что на момент увольнения продавца ревизия показала на торговом объекте серьезную недостачу - более Br2,5 тыс. При проверке, проведенной сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД, было установлено, что к хищению денежных средств из кассы причастна бывшая продавец магазина", - рассказали в УВД.

Оперативники выяснили, что периодически женщина брала наличные из кассового аппарата и использовала их в личных целях. Установлены минимум три факта хищения таким способом. Кроме того, работница брала себе мясную продукцию, а расплачивалась за товар частью выручки.

Подозреваемая признала вину, пояснив, что нуждалась в деньгах и таким образом решила поправить свое материальное положение. Добровольно женщина полностью возместила ущерб предприятию.

Действия минчанки квалифицированы как присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК, статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-