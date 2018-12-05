5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка подсела на снотворное и стала подделывать рецепты, проводится предварительное расследование. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Первоначально правоохранителям поступила информация о том, что в одной из аптек Октябрьского района Минска обнаружены поддельные рецепты на медпрепарат. Следственно-оперативной группой были изъяты два подозрительных документа. Экспертиза показала, что они изготовлены не типографским способом, то есть являются подделками.

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что рецепты подделала 42-летняя минчанка. "После задержания женщина рассказала оперативникам, что страдает нарушением сна из-за семейных проблем. Год назад она обратилась в поликлинику, где ей выписали снотворное с психотропными веществами в составе. Вскоре действие таблеток ослабилось, и она стала употреблять препарат в больших дозировках, - рассказали в ГУВД. - Женщина приобрела цветной принтер и стала изготавливать поддельные рецепты. На ее счету около 50 подделок".

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.-0-