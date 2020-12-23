Минчанка похитила оставленную без присмотра сумку

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска установили личность женщины, которая украла оставленную без присмотра сумку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"К сотрудникам милиции обратился гражданин и сообщил, что, перенося вещи в подвал, оставил часть из них возле подъезда. Вернувшись, он не обнаружил сумку со спортивным инвентарем. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 57-летнюю женщину. Минчанка пояснила, что, гуляя во дворе с собакой, увидела оставленную без присмотра сумку. Она воспользовалась ситуацией и занесла чужое имущество к себе домой. Сумма ущерба составила более Br1 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям минчанки дана правовая оценка.-0-