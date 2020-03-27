Минчанка похитила у иностранца $500

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали 33-летнюю минчанку, которая похитила $500 у иностранца, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о краже обратился 25-летний иностранный гражданин. Выяснилось, что он познакомился с задержанной на одной из столичных дискотек. Мужчина предложил новой знакомой продолжить общение в номере гостиницы, где он проживает. Когда молодой человек уснул, минчанка похитила у него деньги.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям женщины дана правовая оценка.-0-