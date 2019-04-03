3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка получила травмы при попытке снять кота с козырька подъезда, потребовалась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Днем 2 апреля жительница дома на проспекте Рокоссовского сообщила в МЧС, что ее дочь нуждается в помощи. "Выяснилось, что 23-летняя девушка решила спрыгнуть за котом на козырек подъезда из окна квартиры на третьем этаже и получила травмы. Работники МЧС закрепили девушку в носилках и по трехколенной лестнице сняли с козырька подъезда, который находится на уровне второго этажа. Пострадавшую передали медикам", - проинформировали в управлении.
Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой легкой степени и ушибом пояснично-крестцового отдела позвоночника.-0-
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